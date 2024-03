Terremoto nel Nord Italia, la scossa spaventa tutti nella notte

Nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2024, precisamente alle ore 4:23, una scossa di terremoto di magnitudo 3 ha preoccupato tanti cittadini nel Nord Italia. Il sisma, nel pieno della notte, ha costretto diverse persone ad attendere qualche ora fuori dalle proprie case prima di sentirsi sicuri per rientrare a dormire.

Il terremoto ha interessato nel dettaglio la zona di Certaldo, in provincia di Firenze. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione di Certaldo e dei comuni limitrofi, ed è stato percepito distintamente fino ad Empoli. Un raggio molto esteso data l’entità del sisma, non certo il primo della zona, e soprattutto non è il primo di intensità “importante” nell’ultimo mese in Italia.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto epicentro a 3 chilometri a nord-est di Certaldo. Le coordinate geografiche sono (lat, lon) 43.5740, 11.0560, e la profondità è di 10 km. Si è trattato quindi di una scossa relativamente superficiale.

Fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose. La scossa segue di pochi giorni un altro evento sismico di magnitudo 3.1 avvenuto nella stessa zona il 23 marzo. A questo erano seguite due scosse di minore intensità.

Sui social, il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, ha commentato la scossa scrivendo: “Questa non era male”. Il commento sembra prendere abbastanza alla leggera l’evento, ma le istituzioni locali hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile per informare la popolazione e dare indicazioni chiare. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e rassicurano la popolazione sulla costante situazione sismica che si riesce a segnalare sul territorio.

Sebbene eventi di questo tipo possano generare preoccupazione, è importante mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità competenti. In caso di terremoto, è fondamentale conoscere sempre le disposizioni del proprio comune su un eventuale piano di emergenza. Per rimanere aggiornati sulla situazione sismica in Italia, è possibile consultare il sito web dell’INGV (https://www.ingv.it/) e seguire i canali ufficiali di informazione.