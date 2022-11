Un uomo ai domiciliari vuole tornare in carcere perché non sopporta di vivere con sua moglie

La storia che stiamo per raccontare è davvero incredibile. Tutto accadde a Milano. I protagonisti della vicenda sono un uomo e sua moglie entrambi originari di El Salvador. I due conducevano una vita di coppia molto difficile segnata da litigi quotidiani e continui disaccordi.

Il marito aveva 41 anni ed aveva avuto diversi problemi con la legge. Infatti a causa di svariati reati come resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni era stato condannato a 6 anni di carcere. Grazie ai suoi avvocati era comunque riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari. Così a Marzo del 2022 riuscì a tornare a casa sua , a Saregno, dove vivevano anche la sua compagna di 45 anni, e le sue due figlie.

Durante la permanenza in quella casa le cose però non andarono per niente bene. I due coniugi non riuscivano ad andare più d’accordo. Stando a quanto raccontarono anche i carabinieri il marito beveva e questo lo portava ad avere nei confronti della moglie atteggiamenti violenti.

Poco tempo fa si era verificato l’ennesimo ed ultimo litigio tra i due. L’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta ad un eccessivo consumo di alcool. A causa di ciò aveva persino preso un coltello minacciando di ferirsi. Una situazione davvero difficile e a quanto pare a limite della sopportazione.

Una volta tornato in se il detenuto aveva avanzato una richiesta a dir poco singolare. Il suo desiderio era solo quello di poter andare via di casa e tornare in carcere. Aveva chiaramente detto agli agenti che non sopportava più di vivere con quella donna e che avrebbe preferito tornare in carcere piuttosto che restare in quella casa con lei.

Visti i vari episodi di violenza scaturiti da quella difficile situazione i carabinieri accolsero la sua richiesta. Così proposero al Tribunale di sorveglianza di Milano la sospensione della pena domiciliare. Da quel giorno rientrò in carcere e riuscì così a tenersi lontano da sua moglie che ormai non sopportava più.

