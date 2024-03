Un uomo si reca dai medici accusando forti mal di testa, ma quello che scopre è a dir poco orribile: la scoperta lascia tutti sotto choc

Un uomo di 52 anni della Florida ha vissuto un’esperienza, a dir poco, da incubo dopo aver contratto una rara infezione parassitaria mangiando regolarmente pancetta poco cotta. L’uomo si è rivolto ai medici a causa di un’emicrania persistente e forte, e la scoperta successiva è stata agghiacciante. Non pensiamo sia un argomento proprio adatto a tutti, ma per chi è forte di stomaco, sicuramente non sarà un problema continuare a leggere.

L’uomo aveva delle uova di tenia in putrefazione che si erano stabilite nel suo cervello. L’infezione, chiamata neurocisticercosi, è causata dall’ingestione di uova microscopiche della tenia del maiale (Taenia solium). Nei paesi occidentali è molto rara, è importante sottolinearlo, ma questo caso ha acceso un campanello d’allarme per i medici.

Ma ci si chiede, come ha quest’uomo ad aver contratto l’infezione? L’uomo ha ammesso di consumare regolarmente pancetta poco cotta, una pratica che lo ha reso vulnerabile all’invasione parassitaria. Le uova della tenia possono infatti essere presenti nella carne di maiale cruda o poco cotta.

I sintomi della neurocisticercosi possono includere mal di testa persistente, convulsioni, nausea e vomito. In alcuni casi, l’infezione può essere fatale. Si tratta, in effetti, di sintomi che potremmo riscontrare facilmente anche in situazioni quasi normali, ma in questo caso si è trattato di un fenomeno davvero raro e scioccante.

L’uomo è stato trattato con farmaci antiparassitari e antinfiammatori e ora è in via di guarigione. La pancetta cruda o poco cotta, con tutta probabilità, non sarà più parte della sua dieta. Per prevenire l’infezione, è importante cuocere bene la carne di maiale e lavarsi accuratamente le mani dopo aver utilizzato, ad esempio, il bagno o essere entrati in contatto con animali.

Il caso solleva la questione della potenziale contaminazione della carne di maiale negli Stati Uniti. Sebbene il rischio sia considerato basso, è importante che le autorità sanitarie vigilino sulla sicurezza alimentare. Si tratta senza dubbio di un caso singolare, isolato, ma un importante monito per tutti. L’esperienza di quest’uomo ci ricorda l’importanza di seguire le corrette norme igieniche e di cuocere adeguatamente la carne per evitare spiacevoli e gravi conseguenze.

Oltre a questo caso, ci sono altri esempi di infezioni parassitarie causate dal consumo di carne poco cotta. Un caso simile si è verificato in Italia nel 2022, quando un uomo ha contratto la tenia dopo aver mangiato carne di cinghiale cruda. Bisogna essere consapevoli dei rischi associati al consumo di carne cruda o poco cotta. Evitiamo, dunque, di mettere a rischio la nostra salute.