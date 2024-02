Villa due Palme, una delle tenute di Silvio Berlusconi è stata venduta: a chi e a quale cifra

Quando avviene il decesso di una persona sono molte le cose a cui pensare, tra cui l’eredità. Quando si parla di persone famose e benestanti potrebbero nascere molti problemi legati ai possibili eredi, proprio come ricorderete nel caso di Silvio Berlusconi, venuto a mancare a giugno 2023. Sono stati molti gli scandali legati a questo famoso personaggio, soprattutto per la sua eredità molto importante. Forse non tutti lo sanno, ma in queste settimane si è conclusa la trattativa per la vendita della Villa due Palme a Lampedusa che apparteneva proprio all’imprenditore. Scopriamo chi è l’acquirente e per quale cifra si è aggiudicato questa struttura.

Silvio Berlusconi, noto come il cavaliere, quattro volte Presidente del Consiglio e fondatore del gruppo Fininvest, è deceduto il 12 giugno 2023 a Milano. L’imprenditore, possedeva moltissime attività e beni immobiliari che al momento del decesso sono stati spartiti tra i figli; anche la compagna potrebbe ottenere qualche immobile. L’apertura del testamento è avvenuta il giorno 8 luglio e, conclusi tutti i passaggi previsti dalla legge, gli eredi hanno ufficialmente preso possesso dei beni.

Tra le proprietà, c’è anche una villa a Lampedusa, che Berlusconi aveva acquistato nel 2011. Villa due Palme è stata venduta in queste settimane dopo una trattativa privata. Ad acquistare la struttura a Lampedusa, di 250 metri quadrati, con 8 posti letto ed un ampio giardino, è un economista.

Villa due Palme

Gianni Profita, 63 anni, nato a Acquaviva Platani, rettore della Saint Camillus International University of health and medical sciences di Roma. Secondo alcune indiscrezioni, l’esperto in managment del settore dell’industria multimediale e audiovisiva avrebbe concluso la trattativa dell’acquisto dell’immobile ad una cifra di ben 3 milioni di euro.

Villa due Palme

Al momento dell’acquisto, il cavaliere aveva speso all’incirca un milione e mezzo per la tenuta. La villa, con vista mare, ora ha un nuovo proprietario.