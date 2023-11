Pier Silvio Berlusconi commenta la nuova edizione del Grande Fratello: “Ho ricevuto chiamate dall’estero”

In un incontro con organizzato con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha rotto il silenzio in merito ad alcune questioni. Prime fra tutte, l’amministratore delagato Mediaset ha espresso il proprio parere sulla nuova edizione del Grande Fratello e sulla nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Stando a quanto dichiarato, Pier Silvio Berlusconi è molto contento di questa nuova edizione del Grande Fratello. Queste sono state le parole dell’amministratore delegato Mediaset in merito alla questione:

E, continuando con il suo discorso, Pier Silvio Berlusconi ha poi aggiunto:

Una delle cose che ho chiesto agli autori è stato di non scegliere il cast sulle base delle dinamiche che devono essere per forza litigi e tradimenti, ma di scegliere persone positive e le storie faranno il loro corso. Certo, ci sono anche delle dinamiche più tipiche dei reality: dalle coppie che si mettono assieme e si lasciano. Dopo un po’ di difficoltà iniziali sono molto soddisfatto. Con l’ingresso di Mughini ho visto un altro prodotto.

In seguito il compagno di Silvia Toffanin ha rivelato:

Per quanto riguarda invece il Festival di Sanremo, Pier Silvio Berlusconi ha poi aggiunto:

Sanremo è Sanremo, è il più grande evento di spettacolo d’Italia, lo sappiamo e lo rispettiamo, poi non è il caso che la tv si spenga. Il Grande Fratello sarà presente col suo doppio appuntamento settimanale e c’è da capire con Maria De Filippi se vogliamo anche continuare con C’è Posta Per Te in quella settimana. Ma di certo non ci fermeremo.