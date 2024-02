WhatsApp non funzionerà più su alcuni dispositivi: scopriamo quali sono

In questi giorni WhatsApp verrà aggiornato e di conseguenza non funzionerà più su alcuni dispositivi, scopriamo quali

Nell’epoca della tecnologia e di internet restare connessi risulta di fondamentale importanza. Uno dei metodi per poter restare in contatto con il resto del mondo è WhatsApp, applicazione totalmente gratuita che consente, attraverso una connessione internet, di ricevere ed inviare messaggi e chiamate. Grazie a questa applicazione è possibile restare connessi in contatto con chiunque e in qualsiasi zona del mondo, purché ci sia una connessione. In questi giorni è emerso che WhatsApp non funzionerà più su alcuni dispositivi: scopriamo insieme quali sono.

Ciclicamente WhatsApp, come molte altre applicazioni, viene aggiornata in automatico dai diversi cellulari. Ognuno di questi aggiornamenti prevede delle modifiche, legate alle funzionalità dell’app o relative a patch di sicurezza. Tutto ciò, prevedono un sistema operativo idoneo per poter supportare queste migliorie. Dunque, a breve, il nuovo aggiornamento di WhatsApp non verrà supportato da alcuni dispositivi.

Su quali dispositivi WhatsApp non funzionerà più

I dispositivi non può compatibili con i nuovi aggiornamenti dell’applicazione sono quelli più datati. Chi possiede un sistema operativo Andoid 5.0, e versioni successive, e iOS12 e successivi, potrà aggiornare tranquillamente l’applicazione. Chi possiede versioni precedenti a quelle sopra citate, non potrà aggiornare l’applicazione.

Per poter controllare la versione del sistema operativo del nostro smartphone basterà seguire dei semplici passaggi. Se possedete un sistema Android basterà aprire le impostazioni, andare su informazioni software e qui troverete le informazioni sulla versione di Android. Se invece si possiede un sistema operativo iOS sarà necessario aprire le impostazioni, cliccare su generali, aprire la tendina delle info e cercare la versione di iOS del vostro telefono.

Va tenuto a mente che le versioni precedenti a quelle citate sono molto datate, nello specifico Android 4 è stato messo in commercio nel 2011. Mentre per quello che riguarda iOS 11, parliamo del 2013 quindi fino al modello iPhone5s. Dunque, se si possiede un telefono acquistato dopo questi anni si può tranquillamente aggiornare WhatsApp senza problemi.