Come leggere i messaggi di Whatsapp eliminati: il trucco

Per fortuna in nostro soccorso arrivano validi e funzionanti trucchi. Ecco come fare.

Whatsapp ha cambiato radicalmente le nostre vite e il nostro modo di comunicare. Ormai tutti coloro che possiedono un telefono cellulare e una sim sono presenti sulla famosa piattaforma di messaggistica istantanea.

Non solo comunicazioni private, anche le comunicazioni di lavoro ormai passano sempre di più da whatsapp.

Come tutte le moderne tecnologie, anche questa deve restare al passo con i tempi e nel corso degli anni ha introdotto numerose modifiche volte a migliorare l’esperienza utente. Una delle implementazioni più apprezzate è stata la facoltà di poter eliminare il messaggio inviato entro i 7 minuti dall’invio. Un modo per non lasciare traccia di messaggi inviati in modo errato.

Per farlo basta pigiare sul messaggio che vogliamo eliminare e cliccare l’opzione elimina per tutti. A quel punto al posto del testo inviato comparirà la scritta “questo messaggio è stato eliminato“. Eppure siamo sicuri che non possiamo leggere quel messaggio anche dopo che è stato eliminato? In realtà i trucchi esistono. Ci sono diverse applicazioni sia Android che iOS in grado di farti leggere il contenuto di un messaggio whatsapp eliminato precedentemente.

Una di queste che è anche la più usata si chiama WhatsRemoved, che si collega al telefono e registra tutte le notifiche, comprese quelle che il telefono ha già cancellato facendoti vedere i messaggi. Occhio però che collegandosi alle notifiche del cellulare, non funziona per le chat silenziate.

Altre due applicazioni interessanti portano il nome di NotificationHistory e Nova Launcher che compiono il loro lavoro in modo egreggio.

Per iOS in nostro aiuto arriva l’app Dr Fone. Qui si può far riferimento alla finestra di collegamento “Messaggi e allegati di WhatsApp”, per fare poi click su “ripristina” e successivamente su “ripristina dispositivo” per poter leggere anche i messaggi cancellati in precedenza dagli altri.

Insomma esistono davvero diversi trucchi per poter leggere messaggi di whatsapp anche dopo che sono stati eliminati.come leggere i messaggi eliminati