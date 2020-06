Al Bano dichiara: “Sono in difficoltà inutile nasconderlo” Al Bano Carrisi rilascia un'intervista a Di Più TV e risponde così alle polemiche nate sulla sua pensione, spiega: "Inutile nasconderlo sono in difficoltà"

Ultimamente Al Bano, con le sue dichiarazioni, ha provocato forti e contrastanti reazioni sul web. È spesso tornato sull’argomento, in seguito, affermando: “Se sono in difficoltà è inutile nasconderlo“. Al Bano in particolare si era lamentato del periodo di difficoltà che sta attraversando a causa del lock-down, che gli impedisce di tenere concerti, che sono la sua principale fonte di sostentamento.

Questo aveva suscitato l’ira del web, che ha ovviamente portato il cantante a voler dare delle spiegazioni più approfondite. In un’intervista a “DiPiù TV”ha voluto chiarire di non aver mai “pianto miseria”, ma di aver voluto solo mettere l’accento sulla situazione di fermo riguardo la sua carriera artistica. Sarebbe quella la vera causa delle difficoltà del cantante, che ha ammesso di poter andare avanti al massimo due anni in questo stato.

Al Bano ha voluto rettificare, che è pienamente consapevole che c’è chi sta davvero soffrendo, molto più di lui a causa del lock down, ma che comunque non c’è motivo di nascondere la difficoltà economica effettiva in cui si trova. Insomma, il cantante non naviga nell’oro come in tanti pensano e le sue parole hanno causato questa grande bufera mediatica perché sono state palesemente fraintese.

Proprio per questo Al Bano è tornato più volte sulla questione, per spiegarsi al meglio. Ha assicurato di essere stato vittima di un malinteso, il cantante sa bene cosa significhi vivere nella povertà, dato che ci si è trovato più volte.

E sicuramente non aveva intenzione di sembrare irrispettoso, soprattutto riguardo il discorso della pensione (che, come ha precisato, si aspettava fosse più alta, dati i contributi versati).

Né il cantante ha mai voluto passarsi per povero, anzi spiega di essere consapevole di avere tutto quello che gli serve e di essere fortunato. Ma Al Bano è convinto che “la difficoltà c’è, ed è inutile nasconderlo”. Quelle parole volevano aprire una finestra ai suoi seguaci su quella che è la sua realtà economica attuale, probabilmente però Al Bano non ha riflettuto sul peso che le sue affermazioni avrebbero avuto, creando questo grande qui pro quo.