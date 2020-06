Al Bano dichiara: “Mai lamentato della mia pensione” Il cantante è furioso, dato che le sue parole sono state fraintese, Al Bano dichiara di non aver mai pianto miseria sulla sua pensione

Qualche tempo fa Al Bano aveva parlato, in un’intervista a Diva e Donna, della sua situazione finanziaria precaria a causa del Coronavirus. Ora è furioso, dato che le sue parole sono state assolutamente fraintese. In particolare Al Bano aveva parlato degli affari che, ovviamente a causa del lock-down prolungato, stanno andando molto a rilento. E la situazione della sua pensione.

Soprattutto per quanto riguarda la sua carriera artistica e la sua attività alberghiera, il cantante non nutre aspettative rosee per il futuro. Al Bano si era lamentato che la sua pensione non sarebbe mai stata abbastanza cospicua da coprire le spese della sua attività imprenditoriale ancora a lungo. Per non parlare del fatto che non può più fare concerti, a causa del fermo governativo. E proprio per queste dichiarazioni era finito al centro di numerose polemiche sul web.

Nelle ultime ore Al Bano ha voluto rilasciare una seconda intervista a Adnkronos in compagnia di Loredana Lecciso, dato che a suo parere le sue parole erano state fraintese dal web e da chiunque le avesse riportate.

Infatti qualcuno aveva insinuato che Al Bano si stesse lamentando della pensione che percepisce, nonché della sua situazione economica. “Non riesco ad arrivare a fine mese” queste le parole che sono state particolarmente discusse.

Al Bano rettifica prontamente che non stava assolutamente “piangendo miseria”, soprattutto dopo essere stato il primo a viverla sulla sua pelle. In realtà la sua lamentela era legata al fatto che, confrontata con i contributi versati, la pensione che riceve è abbastanza bassa. Sicuramente il cantante non ha mai detto che si sarebbe ritrovato sul lastrico entro un anno, cosa che gli è stata invece molto rimproverata.

Soprattutto Al Bano ha specificato che la sua attività vinicola va meglio che mai, a differenza di quella musicale. Ha voluto poi spiegare come, grazie alla sua attività imprenditoriale e alla sua pensione riesce a garantire un reddito per oltre 50 famiglie, cosa che sarebbe stata impossibile senza gli ottimi affari della sua azienda.

Sicuramente il cantante non voleva intendere la gran parte delle cose che gli sono state accusate. È anche vero che ultimamente il noto cantante pare non riesca a restare lontano dai polveroni, rilasciando spesso dichiarazioni che finiscono col fare il giro del web.