Soleil Sorge è un’indiscussa protagonista della sesta edizione del Grande Fratello VIP, la ragazza è infatti al centro di ogni dinamica. Dall’ingresso di Gianmaria Antinolfi nella casa i due hanno subito dato spettacolo.

La giovane è stata poi protagonista di alcuni litigi con Sophie Codegoni, altro pezzo da 90 di questa edizione per poi discutere, infine, molto pesantemente con Miriana Trevisan.

Insomma, le attenzioni non le mancano. Ora, soprattutto per il flirt in corso con Alex Belli sposato con Delia Duran da giugno. Ora, a parlare della concorrente è il padrone di casa. Cosa ne pensa Alfonso Sigorini.

Il direttore di Chi la sa lunga, per l’uomo Soleil Sorge farà molta strada e il Grande Fratello Vip è solo un trampolino di lancio per la sua carriera. Il conduttore ha risposto sul suo giornale ad una lettera delle fan ce gli chiedevano di esprimere la sua opinione

Care Ileana e Adriana, come potete vedere attraverso le vostre due lettere, La Stasy divide il pubblico a metà. C’è chi la ama e la sostiene” – ha scritto il conduttore del Grande Fratello Vip, che ha poi velocemente concluso – “C’è chi non la sopporta e non vede l’ora che sia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il che è tipico di tutte le personalità più forti, quelle che lasciano sempre un segno dietro di sé e che non seminano mai indifferenza. Farà strada la ragazza, ne sono assolutamente convinto. Un caro saluto!

Parole molto simili furono usate l’anno scorso per Tommaso Zorzi e dobbiamo dire che sicuramente i suoi pronostici erano corretti.