Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Tommaso Zorzi che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre influencer è stato ospite a Verissimo insieme a Tommaso Stanzani ed ha deciso di raccontare la sua storia d’amore con quest’ultimo. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni!

Ospite nell’ultima puntata di Verissimo andata in onda su canale 5 è stato Tommaso Zorzi il quale ha deciso di aprire il suo cuore a Silvia Toffanin. Il celebre influencer non era da solo. A fargli compagnia nello studio Mediaset c’era anche il suo nuovo compagno Tommaso Stanzani. Insieme hanno reso pubblico il loro fidanzamento. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio!

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono fidanzati. A fare la dichiarazione sono stati loro stessi durante l’ultima puntata di Verissimo. In questo modo è iniziata l’intervista dell’influencer nello studio di Silvia Toffanin:

È ufficiale, Sono fidanzato con Tommy e questa è la prima e unica intervista di coppia che faremo.

In particolare il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato come lui e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi si sono conosciuti. Queste sono state le sue parole:

Ci siamo conosciuti dopo un periodo di grande esposizione, io dopo il GF e lui dopo Amici, e quindi di contro siamo molto riservati sulla nostra vita privata. Sono stato io a fare il primo passo, lo avevo visto nel talent di Maria De Filippi.

Non è tutto. Il celebre influencer ha anche dichiarato che conosceva già il suo compagno per aver partecipato come concorrente ad Amici ma lo aveva notato in un’intervista a Verissimo. Lui stesso lasciò un commento sotto al post della pagina ufficiale del programma:

Da quel momento gli ho scritto su Instagram e ci siamo visti a Milano – ha spiegato l’ex vincitore del Gf Vip- E’ partita da subito. A me poi piace corteggiare, sono stato molto galante…



Per concludere Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno raccontato come hanno trascorse le vacanze estive. I due sono andati nelle Isole Eolie, in Puglia e poi in montagna: