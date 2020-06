Polemiche tra Pago e Serena Enardu, lei difende Alessandro Graziani Serena Enardu difende Alessadro Graziani, Pago non rimane in silenzio e replica

Nelle scorse settimane non si è sentito parlare d’altro che di Serena Enardu e Pago che, dopo aver deciso di lasciarsi, continuano imperterriti a lanciarsi frecciatine e accusarsi vicendevolmente. Ma questa volta pare che Serena abbia totalmente perso le staffe.

Nella puntata del 4 giugno di Uomini e Donne si è parlato della frequentazione tra Serena Enardu e Alessandro Graziani. L’ex corteggiatore è stato incalzato da Maria De Filippi, che voleva conoscere la verità sulla sua frequentazione con la Serena Enardu. In particolare si insinua che il giovane stesse portando avanti una relazione segreta con Serena proprio mentre lei e Pago stavano cercando di riallacciare i rapporti.

A lanciare l’accusa è Pago stesso, in occasione del lancio del suo libro autobiografico su “Chi”. Secondo il cantante infatti Serena avrebbe avuto con Alessandro Graziani una relazione molto più lunga del flirt di due giorni che la donna gli aveva raccontato. Serena quindi avrebbe tradito Pago proprio mentre cercava il suo perdono. Alessandro Graziani ha però fermamente smentito tutte le accuse che gli sono state mosse.

Anzi, assicura che gli ultimi contatti con la modella sono stati a Gennaio, quando la donna gli ha raccontato che la redazione del Grande Fratello Vip aveva negato lei la possibilità di rientrare nella casa per riavvicinarsi al suo Pago. Alla luce di tutto ciò Serena Enardu è andata su tutte le furie. Per lei questo interrogatorio in diretta TV è assolutamente scorretto e sbagliato.

Serena Enardu ha confermato la versione di Alessandro, e si è dichiarata basita e infastidita. “Avete inventato una relazione di 4 mesi!” Afferma. Serena, su Instagram, racconta il suo punto di vista, si dispiace per la brutta situazione in cui Alessandro è finito e insinua che il giornalismo fatto in questo modo è “la cosa peggiore del mondo”.

Di lì a breve è arrivata una misteriosa risposta di Pago: “Presto parlerò io. Fidatevi di più di me. Pacifico, sempre. Quasi sempre”. Cosa avrà in mente il cantante? Restate collegati per altri aggiornamenti.