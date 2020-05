Pago confessa il perché la storia con Serena Enardu è finita: “Accaduto un fatto grave” Pago e Serena Enardu al capolinea. Dopo vari tira e molla i due si sono lasciati. Pago confessa il perché la loro storia è finita: è accaduto un fatto grave

Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, ha finalmente deciso di confessare perché è finita la storia con Serena Enardu. Il cantante molto amareggiato ha dichiarato che la ex compagna ha fatto qualcosa che non potrà mai nemmeno col tempo perdonarle.

Pago e Serena Enardu dopo aver partecipato al reality show Grande Fratello Vip hanno deciso di lasciarsi. Il cantante ha affidato le prime dichiarazioni della fine della sua storia d’amore con la ex tronista sarda di Uomini e Donne al conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini. Pago ha lasciato intendere senza però specificare e raccontare dettagli, che la ormai ex compagna ha fatto qualcosa di grave e che lui non potrà più avere fiducia in lei.

“Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così, saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso. Parlerò quando mi sentirò di farlo. Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”. Ora Pago, Pacifico Settembre, ha bisogno di tornare a concentrarsi sulla sua vita senza avere più accanto Serena Enardu.

Pago e Serena Enardu oltre al Grande Fratello Vip, avevano partecipato al format Mediaset Temptation Island Vip dove le cose non erano finite bene. I due infatti, si erano lasciati alla fine del programma. Serena Enardu aveva preso una cotta per uno dei protagonisti, un tentatore, Alessandro Graziani il quale era riuscito non poco a mettere tutto in discussione e ad indebolire il rapporto tra Pago e Serena.

Dopo qualche mese dalla rottura, Pago e Serena Enardu si erano ritrovati, quando la ex tronista è riuscita ad ottenere l’entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi riappacificati di fronte alle telecamere di canale 5, la coppia a programma finito è nuovamente scoppiata. Forse la frattura fatta in precedenza in realtà non era mai stata curata del tutto.