Barbara D’Urso tornerà in televisione: la foto lascia pochi dubbi

La foto lascia pochi dubbi: ben presto la rivedremo in televisione ospite in un programma Rai.

Sarà un mese di settembre diverso per molti italiani abituati alla compagnia pomeridiana di Barbara D’Urso. Come si sa la conduttrice non sarà più al timone di Pomeriggio 5, al suo posto Myrta Merlino.

Il contratto con Mediaset scadrà il prossimo mese di dicembre e non verrà rinnovato, così la partenopea si ritroverà praticamente a partire da gennaio 2024 senza lavoro. Ma così non sarà ovviamente perché le richieste sicuro non mancheranno.

Sicuramente Barbara starà vagliando varie proposte in arrivo da altri televisioni concorrenti. In attesa di novità però molto probabilmente potremmo vedere la D’Urso in Rai a settembre, ospite di un programma.

Già alcune settimane fa si era parlato di un interessamento di Francesca Fagnani e del suo programma Belve che ripartirà a settembre e potrebbe accogliere la D’Urso.

Una foto scattata dalla D’Urso insieme a Francesca Fagnani non è passata inosservata e in tanti hanno ipotizzato che la ex conduttrice di Pomeriggio 5 sarà ospite a Belve.

L’addio a Pomeriggio 5 senza neanche il diritto di un saluto ai suoi fan ha scatenato alcune polemiche. Anche diversi personaggi famosi hanno commentato questa decisione di Mediset.

“L’abbiamo avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un ’Addio’ a coloro che l’hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava” – ha detto Naike Rivelli.

“Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile. Un grande personaggio mi disse ‘il cimitero è pieno di persone indispensabili’. Questo per dire che siamo tutti utili e importanti, ma non indispensabili. Detto questo però c’è modo e modo di far uscire di scena una persona” – il commento invece di Patrizia Rossetti.