Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti in ospedale: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Naike Rivelli è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Tramite la sua pagina Instagram la figlia di Ornella Muti ha svelato il motivo che l’hanno costretta al ricovero in ospedale. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Naike Rivelli ricoverata in ospedale. A rendere pubblica la notizia è stata la diretta interessata tramite la sua pagina Instagram. Nel dettaglio, la figlia di Ornella Muti ha rivelato di aver subìto un intervento al seno dopo aver condiviso uno scatto che la ritrae mentre sta uscendo dalla sala operatoria.

Inutile dire che il post della Rivelli ha suscitato una grande curiosità da parte di tutti i suoi followers. Alla domanda di un utente del web sul perché fosse in ospedale, la figlia di Ornella Muti ha risposto con queste parole:

Lunga storia.

In seguito Naike Rivelli ha deciso di condividere un video in cui ha spiegato i motivi che l’hanno spinta al ricovero. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ciao, sono ancora viva. lo dico per chi sperava diversamente. Hanno fatto un lavoro incredibile. Devo ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che mi ha letteralmente ricostruito un seno. Grandi dolori, tutto nella norma. Piano piano ritorno.

Nel video in questione compare anche Ornella Muti, alla quale Naike chiede:

Ce l’abbiamo fatta! Mi vuoi bene?

Alla domanda di sua figlia, l’attrice ha poi risposto con queste parole:

Tanto. Starti vicino è bellissimo.

Sono stati molti coloro che hanno inviato alla figlia d’arte messaggi di sostegno e di pronta guarigione. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Naike Rivelli rivelerà ulteriori retroscena in merito all’operazione che ha subìto.