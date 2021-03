Che fine ha fatto Teri Hatcher, Susan di Desperate Housewives?

Teri Hatcher deve la sua fama al ruolo di Susan Mayer in Desperate Housewives, serie tv di grande successo, per il quale ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui anche un Golden Globe. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Teri Hatcher

Teri Lynn Hatcher nasce a Palo Alto, l’8 dicembre del 1964. Inizia la sua carriera nella seconda metà degli anni ottanta prendendo parte a diverse serie televisive di grande successo sebbene non come protagonista.

In Love Boat, Capitol, MacGyver, Karen’s Song, ha comunque ruoli non marginali per un esordiente e per di più ricorrenti per vari episodi. Nel 1989 Teri fa poi il suo esordio cinematografico in Il grande regista di Christopher Guest, Tango & Cash di Andrej Koncalovskj e Bolle di sapone di Michale Hoffman.

Negli anni novanta, l’attrice ottiene una certa popolarità, grazie al ruolo di Lois in Lois & Clark serie di buon successo che viene rinnovata per quattro anni, dal 93 al 97. Con la sua partecipazione a Il domani non muore mai di Roger Spottiswoode, Teri è a tutti gli effetti un’attrice di successo.

Susan Mayer

Nei primi anni 2000 la popolarità della Hatcher però cala improvvisamente. Per lei solo una manciata di film per la tv e con il solo Spy Kids di Robert Rodriguez come film di un certo riscontro al botteghino del 2001.

Ma nel 2004, viene scelta per interpretare il ruolo di Susan Mayer in Desperate Housewives e Teri grazie al successo della serie, che viene rinnovata fino al 2012 è di nuovo sulla cresta dell’onda.

Il personaggio di Susan è quello di una donna altruista e sbadata, ex reginetta ai tempi del collage che vive un rapporto conflittuale con la madre.

Gli ultimi anni

Dopo il grande successo della serie, Teri è sparita dalle scene per qualche anno, tornando nel 2017 per prendere parte alla serie tv Supergirl e al più recente film Madness in the Method di Jason Mewes, di un paio di anni fa.

Nel corso degli anni si è spesso parlato del pessimo carattere dell’attrice, che le avrebbe causato problemi con colleghi (su tutte Eva Longoria) e produttori.