Che fine ha fatto Eva Longoria, Gabrielle di Desperate Housewives?

Eva Longoria è diventata famosa in tutto il mondo nella seconda parte degli anni 2000, grazie al ruolo di Gabrielle Solis nella serie tv di enorme successo, Desperate Housewives. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attrice.

Eva Longoria

Eva Jacqueline Longoria nasce a Corpus Christi, il 15 marzo del 1975. Intraprende giovanissima la carriera di modella nei primi anni novanta e fa qualche apparizione al cinema e in serie televisive. Con gli anni 2000, ottiene parti un pò più consistenti nella celebre telenovela Febbre d’amore e nella serie Dragnet.

Nel 2003 fa il suo esordio al cinema in Snitch’d per la regia di James Cahill. L’anno dopo recita in Senorita Justice di Kantz e in Carlita’s Secret di George Cotayo. Nel 2005 prende parte invece a Harsh Times – I giorni dell’odio di David Ayer, mentre nel 2006 è in The Sentinel – Il traditore al tuo fianco di Clark Johnson.

Gabrielle Solis

La svolta per la carriera di Eva, avviene nel 2004, quando viene scelta per interpretare il personaggio di Gabrielle Solis in Desperate Housewives, serie tv che ottiene un grandissimo successo e che verrà rinnovato fino al 2012.

Gabriella è una donna abituata a vivere nel lusso, moderna ed estroversa, ma anche viziata, dalla ricchezza del marito, spesso infantile e capricciosa. Non vuole figli ma quando, dopo essere incinta, perde il bambino, il suo personaggio acquisisce una notevole maturità e riesce ad affrontare con maggior consapevolezza e carattere anche situazioni complesse.

Gli ultimi anni

Con la popolarità avuta da Desperate Housewives, nei primi anni dieci, Eva recita in diversi film, tra i quali Cristiada di Dean Wright, I Fuorilegge di Barry Battles, In a World – Ascolta la mia voce di Lake Bell e più recentemente in Dora e la città perduta di James Bobin, Dog Days di Ken Marino e Silvie’s Love di Eugene Ashe, senza, in verità, ottenere particolare successo.

In tv, fa alcune apparizioni in singoli episodi di diverse serie televisive come Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills, Empire, Brooklyn Nine-Nine e Jane the Virgin. Come protagonista compare invece in Hot & Bothered e Grand Hotel.