Nella casa del Grande Fratello VIP Delia Duran ha sconvolto gli equilibri. Oltre ad essere la prima finalista ha anche avuto piccoli problemi con le principesse Selassié.

In particolare con Jessica Selassié che sembra esser stracotta di Barù. Delia Duran non ha perso occasione di mettere il dito tra i due e si è avvicinata molto al ragazzo.

A prendere le difese della sorella maggiore è stata la piccola Clarissa Selassié che sui social ha inveito contro Delia Duran:

La piccola Selassié ha continuato spiegando che in un primo momento era anche dalla sua parte:

E poi conclude, rivolgendosi soprattutto al pubblico femminile. Clarissa Selassié sa che in molti la pensano come lei.

Mi vergogno per il modo in cui ci sia gente che abbia ascoltato certe parole e non abbia tutelato mia sorella e la derideva in varie occasioni. Ricordatevi: l’Italia guarda tutto, miei ex compagni e non, non ve lo scordate.