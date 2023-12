Costantino Vitagliano si sfoga in ospedale: “Basta con le fake news”

Dopo aver scoperto di avere una rara malattia, Costantino Vitagliano si trova ancora in ospedale. Nel corso delle ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un duro sfogo per via di alcune fake news circolate in giro sulle sue condizioni di salute. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Attualmente, Costantino Vitagliano si trova in ospedale in quanto ha scoperto di avere una malattia rara. A dichiararlo era stato lui stesso qualche giorno fa, attraverso un video pubblicato sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha ancora ricevuto una diagnosi ma sono in corso ulteriori accertamenti medici.

Dopo la divulgazione della notizia del ricovero in ospedale, sul web sono iniziate a circolare alcune fake news le quali non sono di certo passate inosservate al diretto interessato. Alla luce di questo, l’uomo si è lasciato andare ad un duro sfogo contro la persona che le ha divulgate in rete.

Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, Costantino fa un appello, ovvero quello di prendere dei provvedimenti legali nei confronti dei responsabili:

Ma perché non prendete dei provvedimenti nei confronti di questa persona, dei provvedimenti legali visto che fanno fake news su delle cose che non esistono ne cielo ne in terra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costantino Vitagliano (@costantinovitagliano)

Costantino Vitagliano: “Ho una malattia rara”

Attraverso un video condiviso sulle sue Instagram Stories, Costantino Vitagliano ha annunciato il suo ricovero in ospedale. Secondo le sue dichiarazioni, l’ex tronista soffrirebbe di una malattia rara, motivo per il quale si sta sottoponendo a degli esami: