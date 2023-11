Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale: “Ho una malattia rara…”

Nel corso delle ultime ore, Costantino Vitagliano si è reso protagonista di un triste annuncio sui social. Nel dettaglio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di essere ricoverato in ospedale da una settimana dopo aver scoperto di avere una malattia rara. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Costantino Vitagliano solleva la preoccupazione dei fan. L’ex tronista di Uomini e Donne sta attraversando un periodo complicato per via di alcuni problemi di salute. Lui stesso ha diffuso l’annuncio sui social in cui ha dichiarato di essere ricoverato in ospedale da circa una settimana:

Sono qui per una cosa rara, gli esami del sangue che sto facendo sono tutti negativi.

Dunque, il 49enne si sarebbe sottoposto ad una serie di controlli medici i quali avrebbero avuto risultati negativi. Tuttavia, i medici non sono riusciti a fornirgli una diagnosi precisa. Costantino ha parlato di una “cosa rara” per la quale ancora non sa qual è la terapia da intraprendere.

Lui stesso lo ha raccontato ai suoi fan attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Domani avremo Tac-Pet, da qui si dovrò vedere tutto. Gli esami del sangue sono tutti negativi, è strana la vita. Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costantino Vitagliano (@costantinovitagliano)

L’ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi dovrà rimanere in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Tuttavia, attualmente è in buone condizioni di salute e in attesa di una diagnosi. Infine, così ha concluso il suo discorso: