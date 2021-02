Cucciolo ama lo skateboard: la storia di Rowdy in un video

Vi presentiamo Rowdy, un piccolo Bassotto di due anni a pelo lungo che vive in California, negli Stati Uniti. Come molti altri animali domestici, Rowdy ama fare esercizio fisico. Questo cucciolo ama lo skateboard: si tratta sempre di attività fisica, non vi pare? Non ha scoperto da molto tempo questa passione!

Fonte Pixabay

La sua famiglia umana sostiene questa sua passione e lo incoraggia, creando perfino un profilo sui social network dedicato al cane in modo che tutti i suoi progressi e le sue evoluzioni siano filmate e documentate.

Quando Rowdy va in passeggiata con i suoi proprietari, spesso utilizza lo skateboard, una cosa assai insolita per un cane, ma che lui adora. Nei video si vede Rowdy stare in perfetto equilibrio su uno skate che lasciato rotolare giù per una scalinata. E che adori questo sport è chiaro: scodinzola per tutto il tempo.

Ma Rowdy, ormai, è un atleta acclamato: è in grado di saltare un ostacolo mentre sta sullo skateboard e fa anche i percorsi in salita e discesa, stando in mirabile equilibrio.

Certo, avendo quattro zampe forse per lui è più facile rimanere in equilibrio, ma vedere con quanta gioia il cane sta su questo skateboard è un piacere per gli occhi.

Cucciolo ama lo skateboard. E tutti amano Rowdy

Da quando è stato creato il suo profilo Instagram, Rowdy ha ottenuto più di 80mila follower, mentre altri 55mila lo aspettano su TikTok.

Ma non finisce certo qui. Rowdy, infatti, ama anche gli sport sull’acqua, in particolare la tavola da surf. Poteva forse essere diversamente? Certo, forse lo skate e il surf non sono forse gli sport più adatti per un Bassotto, a causa della loro predisposizione per i problemi alla colonna vertebrale, ma è veramente difficile negare a Rowdy questa sua passione vedendo quando è felice quando, con le orecchie al vento, sfreccia sul suo skate!