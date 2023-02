Daniele Dal Moro al GF Vip: “Mi sono innamorato di Oriana”, poi scatta il bacio

Al GFVip, Daniele Dal Moro dichiara di provare un sentimento per Oriana Marzoli

Senza alcuna ombra di dubbio, Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti già amati e chiacchierati al Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, l’ex concorrente di Uomini e Donne si è reso protagonista di un’inaspettata confessione nei confronti di Oriana Marzoli. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Daniele Dal Moro non si nasconde più al Grande Fratello Vip. Di recente, sembra che, dopo i numerosi scontri di cui si era reso protagonista con Oriana Marzoli, adesso il gieffino abbia finalmente ritrovato la serenità con la modella venezuelana. L’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato andare ogni dubbio che aveva sul rapporto con la sua coinquilina e si è finalmente dichiarato dinanzi alle telecamere.

L’inaspettata confessione di cui il gieffino si è reso protagonista è avvenuta in cucina. Qui, il gieffino ha dichiarato di provare un sentimento per la modella venezuelana. Queste sono state le sue parole:

Mi sono innamorato di bebe.

Ad assistere alla scena c’erano la stessa Oriana Marzoli, Nicole Murgia che ha sottolineato ciò che aveva detto Daniele e Ivana Mrazova che ha commentato:

In ogni scherzo, un po’ di verità.

Subito dopo, il diretto interessato ha iniziato ad elencare i motivi per cui si è innamorato della gieffina. Tuttavia, per quanto riguarda la reazione di quest’ultima, non c’è stato nessun commento da parte sua:

Motivo per cui mi sono innamorato di bebe, dolcezza, eleganza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗢𝗥𝗜𝗘𝗟𝗘 ✨ (@orianaedaniele)

Daniele Dal Moro ufficializza la conoscenza con Oriana Marzoli

A seguito della dichiarazione in cucina, Dal Moro ha continuato a scherzare con la modella venezuelana. Ad un certo punto, il concorrente del reality di Alfonso Signorini, dopo aver continuato a prenderla in giro, l’ha presa, l’ha tirata a se e poi le ha dato un appassionante bacio ufficializzando finalmente la loro conoscenza.