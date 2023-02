Alfonso Signorini si arrabbia con Giaele De Donà al GF Vip: “Non dovevi venire”

Giovedì 16 febbraio 2023, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip in cui si è dedicato ampio spazio alla situazione sentimentale di Giaele De Donà. Tuttavia, nel corso della diretta, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di rimproverare la gieffina. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 16 febbraio 2023, Alfonso Signorini si è reso protagonista di un clamoroso gesto nei confronti di Giaele De Donà.

Nel dettaglio, il direttore di “Chi Magazine” ha voluto parlare del matrimonio aperto tra la stilista e suo marito Bradford Beck. Tuttavia, il cambio di atteggiamento della gieffina (dopo essere stata ripresa dal suo compagno) non è passato in osservato agli occhi del conduttore il quale ha dichiarato:

Hai detto ognuno può fare quel che vuole, adesso ti dice non vengo a farti visita, o hai detto una falsità oppure stai fingendo.

Dinanzi a tali affermazioni, la diretta interessata ha replicato di aver sempre vissuto un matrimonio libero. Poi, le è stata posta una domanda: se la coppia si tradisce a vicenda. La risposta della stilista non si è fatta attendere:

Divertimento condiviso insieme, secondo me la cosa che a lui dà fastidio è quando lo fai pubblico.

Inutile dire che le dichiarazioni di Giaele De Donà hanno scatenato l’ira di Signorini il quale non ha potuto fare a meno di rimproverarla. Così ha sbottato contro di lei: