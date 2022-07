A distanza di mesi il famoso rapper rivela come ha scoperto il tumore al pancreas lasciando tutti i suoi fan senza parole

Fedez durante una delle sue ultime dirette Instagram ha rivelato nuovi dettagli in merito al tumore che nei mesi scorsi l’ha costretto ad un delicato intervento. Il famoso cantante nonostante la sua condizione di salute che l’ha visto protagonista di un’operazione, è tornato fin da subito a lavoro sia per sé stesso ma anche a sostegno dei meno fortunati.

Nei prossimi giorni l’amato artista salirà sul palco di ‘Battiti Live’ facendo scatenare i giovani con la sua ultima canzone ‘Dolce Vita’. Quest’ultima nata dalla collaborazione con Mara Sattei e Tananai ha scalato le classifiche di tutt’Italia posizionandosi tra le prime e le più ascoltate.

Nell’attesa del concerto Fedez dalla masseria di Brindisi in cui sta alloggiando, ha deciso di svelare alcuni dettagli importanti in merito alla sua malattia. Essa sarà descritta, raccontata e vissuta di nuovo all’interno del docu show ‘The Ferragnez 2’.

Il programma che vede protagonisti la quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai loro due bambini amati e sostenuti da milioni di follower. Lo show firmato Amazon Prime Video toccherà anche un argomento delicato per il cantante ovvero il tumore al pancreas che l’ha colpito.

Fedez la verità sul tumore al pancreas

Di recente il giovane artista ha combattuto contro il suo tumore al pancreas molto aggressivo che, grazie al pronto intervento dei medici, è riuscito ad eliminare definitivamente. Con grande gioia Fedez è guarito ma all’interno del suo programma ha voluto raccontare per filo e per segno i momenti difficili che ha dovuto affrontare.

Quest’ultimo ha messo da parte tutte le critiche portando avanti la sua verità e il suo racconto. Fedez infatti, ha poi svelato come ha scoperto di essere malato durante una lunga discussione con Chiara Ferragni.

La discussione nata il giorno di una visita di controllo, ha spinto il cantante ad arrivare in ospedale con ben due ore di ritardo, venendo così visitato da un medico diverso da quello in primis assegnato. È proprio in quel momento che Fedez ha scoperto di aver un gravo e importante problema fisico.

“Tra l’altro quella stessa dottoressa era sotto al palco al Love Mi e al termine del live ci siamo abbracciati e ci siamo commossi insieme”. Per avere ulteriori dettagli in merito alla malattia di Fedez, non ci resta che attendere la nuova uscita di ‘The Ferragnez 2’.