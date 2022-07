The Ferragnez 2 in arrivo: l’annuncio di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez annunciano l'arrivo di The Ferragnez 2, ecco i dettagli

Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate e stimate all’interno del mondo del web. A seguito dell’incredibile successo ottenuto dalla serie tv The Ferragnez, è in arrivo la seconda stagione su Prime Video. Ad annunciarlo sono stati gli stessi protagonisti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Fedez non smettono mai di stupire tutti i loro fan. Dopo il concerto Lovemi organizzato dal rapper milanese in Piazza Duomo a Milano, i coniugi hanno annunciato un’altra bellissima novità ai follower. La seconda stagione della serie televisiva The Ferragnez sarà prossimamente disponibile su Prime Video.

L’annuncio è arrivato nel corso delle ultime ore dai diretti interessati. Infatti, l’influencer e il cantante hanno pubblicato una serie di stories sui loro profili Instagram in cui hanno reso pubblica la notizia. Da quando si apprende dalle loro dichiarazioni, attualmente sono partite le registrazioni per The Ferragnez 2 che arriverà sulla piattaforma Prime Video nell’anno 2023.

Attualmente non siamo a conoscenza dei temi che verranno trattati nella nuova stagione della serie televisiva. Tuttavia, sul web sono già emerse alcune ipotesi. Infatti, alcuni pensano che si potrebbe parlare della malattia con cui Fedez si è trovato a combattere di recente. Altri sostengono che si potrebbe trattare del ritorno di amicizia tra il rapper milanese e J-Ax oppure della nascita di Edoardo, il primogenito di Francesca Ferragni.

Chiara Ferragni e Fedez in The Ferragnez 1

La prima stagione della serie televisiva The Ferragnez ha avuto un enorme successo. La serie tv ha visto come protagonisti Chiara Ferragni e Fedez e ha avuto lo scopo di raccontare le loro vite. Precisamente, le registrazioni sono relative al periodo che ha preceduto la nascita della secondogenita Vittoria.