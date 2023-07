Gerry Scotti costretto a rifiutare la conduzione di Sanremo: il motivo

Nel corso delle ultime ore, Gerry Scotti si è lasciato andare ad una confessione inedita in merito alla sua vita professionale. Nel dettaglio, il conduttore ha rivelato di aver declinato una speciale proposta lavorativa contro la sua volontà. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore l’uomo è finito al centro della cronaca rosa e a renderlo protagonista di un gossip è stata una dichiarazione rilasciata da lui stesso.

In occasione di un’intervista al settimanale “Tivù”, il presentatore ha rivelato di essere stato costretto a rifiutare di condurre il Festival di Sanremo. Al contrario di quanti molti possono pensare, non è stata l’azienda Mediaset a imporgli tale scelta.

Dunque qual è il vero motivo per cui Gerry Scotti ha rifiutato di salire sul palco del teatro Ariston? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lui stesso. Stando alle sue dichiarazioni, sembra che abbia deciso di declinare l’invito a causa di altri impegni lavorativi. Queste sono state le sue parole:

Mi è stato chiesto più volte di condurre Sanremo, ma sono stato costretto a declinare. Una volta per problemi di salute e un’altra per impegni lavorativi, ero a Varsavia per registrare il Milionario. Chissà che non ci sia un’altra occasione. Devo dire che, in questa edizione, che ha in qualche modo celebrato gli anni ’90, sarei stato perfetto.