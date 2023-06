Amadeus su Sanremo 2024: le novità sul regolamento

Nonostante mancano ancora diversi mesi al debutto del Festival di Sanremo 2024, Amadeus è già impegnato con i preparativi della nuova edizione della kermesse canora. In occasione di un collegamento con Tg1, il conduttore ha annunciato inediti retroscena che riguardano il Festival. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il Festival di Sanremo 2023 è terminato da alcuni mesi ma nonostante questo sul web già emergono numerose indiscrezioni sulla nuova edizione della kermesse canora. Amadeus sarà di nuovo al timone della conduzione. Da qualche settimana, il direttore artistico è impegnato ad ascoltare le canzoni candidate e già sta pensando agli ospiti e le co-conduttrici che vedremo salire sul Teatro Ariston.

In occasione di un collegamento in diretta con Tg1, il marito di Giovanna Civitillo si è reso protagonista di importanti rivelazioni sulla nuova edizione della kermesse canora. Nel dettaglio, ha annunciato che ci saranno grandi novità per quanto riguarda il regolamento. Infatti, insieme alla Rai, sta decidendo quali saranno le nuove regole che dovranno essere rispettate.

In precedenza, Amadeus aveva già dichiarato che il Festival di Sanremo 2024 sarà l’ultimo per lui:

Non è tutto. Il conduttore ha voluto parlare anche in merito al grande successo che ha ottenuto l’ultima edizione della kermesse canora. Queste sono state le sue parole:

Giuro che non c’è una sfida con me stesso. Non vivo nell’ossessione di battere i record precedenti. Sanremo oggi ha una sua forza, tutto parte dalle canzoni in gara, spero solo di ascoltarne tante e avere l’imbarazzo della scelta. Stiamo lavorando alla scenografia e ho iniziato ad ascoltare qualcosina, il tutto comincia a giugno/luglio. […] Quanti Big ci saranno? Ancora non lo so, non ho deciso. Sarà la bellezza delle canzoni a stabilire i numeri della gara.