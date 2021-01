GF Vip: Alba Parietti contro una gieffina: “Una millantatrice”

Al GF Vip ogni giorno c’è una dichiarazione scottante. Maria Teresa Ruta, ieri sera, ha tirato fuori un altro racconto dei suoi. A quanto pare, durante una serata, Alain Delon avrebbe passato il suo tempo con la Ruta, preferendo la sua compagnia a quella di Alba Parietti. Ovviamente, la mamma di Francesco Oppini non ha aspettato un secondo per replicare. Sono già due i post e tantissimi i commenti pubblicati per rendere pubblica anche la sua versione dei fatti.

Alfonso Signorini, per creare zizzania, ha pensato bene di mostrare tutto questo a Maria Teresa. Con tutti i commenti di Alba davanti agli occhi, la gieffina non è riuscita a trattenersi. Subito dopo la puntata, la Ruta ha ceduto. Questo periodo è davvero difficile per Maria Teresa.

Dopo tutto il tempo di reclusione nella casa del GF Vip, è difficile controllare le emozioni. Tra le lacrime e i singhiozzi, la gieffina ha raccontato: “Io millantatrice proprio mai. Non sono bugiarda. Perché mi devo inventare queste cose. Ha detto che sono fantasiosa. Ho dovuto dire il suo nome, c’era anche lei e Alfonso me l’ha chiesto. Ho detto la verità ragazzi”.

Andrea Zelletta e Adua Del Vesco hanno cercato di mettere la Ruta a suo agio, calmandola e rassicurandola. Per farla tranquillizzare hanno ipotizzato che Alba stesse scherzando, anche se pare molto improbabile. Maria Teresa è sempre stata la concorrente più cordiale e accomodante nella casa. Questo, però, non fa assolutamente di lei una stupida o una sprovveduta, anzi.

Ieri notte, infatti, lo ha dimostrato, facendo una ricostruzione perfetta e puntuale della scelta di Pierpaolo Pretelli su chi mandare in finale. Ecco la sua ricostruzione: “Ho visto che ha preferito Zenga a te. Non voleva andare al televoto con te. Lui ha pensato che Andrea Zenga votava lui, che Zelletta votava lui. Se Dayane votava te e lui votava te andavate in 3 e li massacravi. Fai il conto, la verità è questa. Amore mio”. Insomma, una persona piena di cuore, ma anche una attenta osservatrice.