GF Vip: Giaele De Donà rivela chi è l’amica con cui ha speso 30.000 euro

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, dopo aver parlato del ritiro di Marco Bellavia, è emerso l’argomento riguardo al matrimonio aperto di Giaele De Donà. Dopo la diretta, quest’ultima ha rivelato chi è la famosa amica con cui ha speso 30.000 euro. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio Giaele De Donà è una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Di recente la gieffina è finita al centro delle news a causa del suo matrimonio aperto, motivo per il quale è stata più volte accusata all’interno della casa più spiata d’Italia.

Alcuni gieffini si sono scagliati contro di lei tra cui Cristina Quaranta e Carolina Marconi. Quest’ultima ha affermato:

Alfonso a me lei ha confidato che passa qualche settimana con suo marito e poi gli dice ‘amore mio ora vado in vacanza con le mie amiche’. Ha detto che si diverte più in vacanza con le amiche che con il marito. Ha poi aggiunto che il compagno paga tutto per tutti.

A dare conferma di tali dichiarazioni è stato Alfonso Signorini il quale ha rivelato che il marito di Giaele pagherebbe le vacanze alla moglie e alle sue amiche:

Guardate che il marito è ben contento di questa situazione. Perché Giaele De Donà quest’estate è stata a Capri a fare un week end con una ragazza di cui non faccio il nome. E che in tre giorni a Capri tra barche, elicotteri, e champagne hanno speso 30.000 Euro e che il marito è stato ben contento di pagare anche per la sua amica.

A seguito della diretta, Giaele De Donà si è lasciata andare ad un duro sfogo con Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisi. Durante la notte, la gieffina ha rivelato che l’amica famosa con cui è andata a Capri ed ha speso 30.000 euro è Taylor Mega: