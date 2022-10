Alfonso Signorini caccia dallo studio Sara Manfuso: la furiosa lite in diretta

Quella del sei ottobre 2022 è stata una delle puntate più esilaranti del Grande Fratello Vip. Durate la diretta, Alfonso Signorini si è scagliato in modo furioso contro Sara Manfuso la quale ha deciso di abbandonare il reality. Dopo la lite fuorisa, il conduttore ha cacciato la 35enne dallo studio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attimi di tensione al Grande Fratello Vip. Dopo aver deciso volontariamente di uscire dalla casa più spiata d’Italia, Sara Manfuso è stata ospite nello studio di Alfonso Signorini.

La donna, seduta accanto a Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini ha provato a spiegare il motivo del suo ritiro:

Non potevo pensare di concorrere a un montepremi e continuare a giocare, dopo che su quella casa pendeva per me un’accusa troppo pesante. Anche se tu hai sottolineato che non ho avuto un ruolo attivo nei comportamenti di bullismo ai danni di Marco Bellavia, ho sentito di non poterlo fare. Va contro i miei principi e ho preferito lasciare quell’opportunità a un altro concorrente.

In un secondo momento, l’ex gieffina ha fatto una rivelazioe shock lanciando pesanti accuse contro Ciacci. Queste sono state le sue parole: