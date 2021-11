GF Vip, la sorpresa a Davide Silvestri: “È come una promessa di matrimonio”

Davide Silvestri riceve una sorpresa che lo manda in estasi

Al GF Vip i concorrenti stanno man mano scoprendo le loro carte. Le dinamiche sono ormai entrate nel vivo. Storie d’amore che nascono, scontri e diverbi mantengo viva la curiosità dei telespettatori. Uno dei personaggi più amati è senza ombra di dubbio Davide Silvestri.

Fonte studi GF Vip

Nel corso della scorsa diretta il gieffino ha ricevuto una sorpresa che lo ha emozionato al punto da farlo piangere. “Sono qui per dirti che sono veramente orgogliosa di te! Sei una persona leale, umile e porti rispetto sempre a chiunque, soprattutto nei miei riguardi”. Queste le primissime parole con cui Alessia, la fidanzata di Davide Silvestri, si è presentata nella casa.

Una dichiarazione d’amore che ha fatto letteralmente impazzire l’attore, tanto da farlo scoppiare a piangere. Il ragazzo è commosso e spiega al conduttore che lui in realtà è anche dispiaciuto perché non è mai riuscito a pronunciare le parole ‘Ti amo’ alla sua Lilì, questo il nomignolo della sua fidanzata. L’attore ha ricevuto dalla redazione un foulard mandato dalla sua amata: “Sono dispiaciuto perché non le ho mai detto ti amo”.

Alessia però sembra comunque entusiasta e orgogliosa di Davide: “Voglio ringraziarti perché mostri i tuoi valori tutti i giorni e mi riempi il cuore di felicità. Fuori continuiamo a seguirti e ti amiamo tutti”. Incredulo, l’attore a quel punto si inginocchia davanti a lei e dice: “C’è una cosa che dico molto raramente ed è come se fosse una promessa di matrimonio, ti amo da impazzire”.

Alessia è emozionatissima e tra le lacrime ringrazia il suo fidanzato. Un momento che manda in estasi tutti i fans del GF Vip, ma anche i concorrenti della casa, i quali sembrano tutti visibilmente commossi, alcuni di loro addirittura con gli occhi lucidi.