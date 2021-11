Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Alex Belli che ha lasciato tuto il mondo del web senza parole. Al Grande Fratello Vip, durante il Game Night organizzato dalla redazione, l’attore si è scambiato un bacio con Davide Silvestri. Qualche minuto dopo inaspettata è stata la confessione di quest’ultimo.

Alex Belli non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Dopo essere finito al centro delle polemiche a causa del suo rapporto con Solei Sorge, adesso il concorrente è di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip è stato il bacio che si è scambiato con Davide Silvestri organizzato durante il Game Night. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Alex Belli è uno dei concorrenti più amati e stimati del Grande Fratello Vip. Di recente la redazione del programma ha deciso di organizzare il Game Night per gli inquilini della casa più spiata d’Italia. A timone della conduzione c’erano Sophie Codegoni e Jessica Sellasiè.

Durante l’evento, Alex Belli, nel momento in cui doveva decidere chi baciare, non ha scelto una donna bensì il suo coinquilino Davide Silvestri. Dunque, i gieffini sono rimasti attaccati qualche secondo scambiandosi un bel bacio. Tuttavia una dettaglio non è passato in osservato a tutti i telespettatori del programma condotto da Alfonso Signorini.

Infatti, prima dell’inaspettato bacio, Davide Silvestri ha deciso di aprirsi al celebre attore. Le telecamere della casa più spiata d’Italia ritraggono i due appartati in piscina e proprio in questo momento l’attore biondo ha fatto un’incredibile confessione.

Davide Silvestri ha dichiarato di voler abbandonare il mondo dello spettacolo dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Per lui le dinamiche di questo settore sono tropo faticose e alla luce di questo preferisce allontanarsi dalla luce dei riflettori. Queste sono state le sue parole: