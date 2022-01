In questa stagione del GF Vip, il popolare reality show condotto con grande maestria da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, sta succedendo di tutto. Grandi amicizie, litigi furiosi, polemiche di tutti i tipi. Diversi tipi di innamoramenti, nati e finiti, ma anche tornati come nel caso di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

Discorso a a parte il rapporto a “tre” tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Questa situazione è stata per molto tempo al centro della scena del GF Vip. Ora però con l’ingresso in casa della Duran sembra essere diventata una telenovela di quart’ordine. In molti sono stanchi di questi teatrini, compreso il padrone di casa Alfonso Signorini. Il conduttore infatti ha chiesto all’attore di spiegargli il suo concetto di amore “libero”.

Vedendosi interrotto più volte dall’attore, Signorini ha invitato Alex ad uscire dallo studio. In casa la tensione non era da meno e addirittura in regia più di qualcosa non andava. Mentre Soleil cercava di spiegare quello che è il suo rapporto con Belli e rendeva conto ad Alfonso di una lettera che aveva fatto recapitare all’attore, dalla regia si è sentito un urlo e una colorita espressione, “e vaffa…..!”.

L’influencer è a dir poco rimasta spiazzata. Subito dopo tutti gli inquilini sono scoppiati a ridere. Non è stato chiarito se l’urlo e la parola detta fossero riferiti al famoso rapporto a “tre” che ormai è diventato veramente stucchevole, oppure a qualche problema tecnico. C’è da dire che Alfonso Signorini non aveva inteso bene il problema, tant’è che ha chiesto spiegazioni.

Soleil Sorge infatti ha spiegato che tutti erano scoppiati a ridere a causa di un commento colorito proveniente da dietro le quinte. Dopo la spiegazione il tutto è tornato alla normalità e il programma è proseguito normalmente.