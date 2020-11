Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono tra i “veterani” di questa edizione del GF Vip. I due hanno creato un’amicizia indissolubile, che nel corso dei 70 giorni trascorsi nella casa non è mai stata macchiata nemmeno da un litigio. Almeno fino ad ora. I due, infatti, nelle scorse ore hanno litigato per la prima volta. Lo screzio è nato a partire dall’annuncio del prolungamento del reality fino all’8 febbraio del reality show.

GF Vip: tensioni in casa

La tensione si era già intravista quando Stefania e Tommaso hanno iniziato a lanciarsi frecciatine, per gioco, certo, ma con una punta di risentimento reale e intuibile. Questo era avvenuto subito dopo l’annuncio Alfonso Signorini sul prolungamento del programma del GF Vip, agli inquilini della Casa. In primis la Orlando sottolinea come Zorzi si sia risentito per via delle parole di Dayane e Rosalinda durante la puntata. Ma le scintille sono arrivate poco dopo.

Stefania, prima di mettersi a letto ha perso la pazienza ed ha iniziato a inveire contro Tommaso. Ma dalla rabbia è nato un commento carico di affetto e sentimento, inaspettato e materno: “Scusami se in tutto questo tempo ti ho voluto bene“. Non è la prima volta che la Orlando accusa Zorzi di pensare solo a se stesso.

Tale atteggiamento può sicuramente far male a chi gli è più vicino, come appunto lo è Stefania o Francesco Oppini. Una volta incassata la critica di Stefania, Tommaso è andato via, senza cercare di far pace con quella persona che, dentro la casa, è così importante per lui.

Più tardi, però, per fortuna i due vengono immortalati dalle telecamere nella stanza blu in un tenero abbraccio. La pace sembra essere ristabilita, per fortuna i due hanno chiarito subito, in fin dei conti il loro legame e troppo forte e non verrà di certo intaccato da queste piccole discussioni.