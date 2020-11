Ancora discussione nella cosa del GF Vip, questa volta a prendere il sopravvento è la gelosia. Dopo l’ultima puntata andata in onda venerdì, Tommaso Zorzi non ha retto la gelosia e ha impiantato una discussione con Francesco Oppini. Ma cerchiamo di capire cosa è successo di tanto grave. L’influencer si dice offeso e deluso per una scelta sbagliata fatta dal suo amico.

Il tutto fa riferimento al momento in cui il conduttore, Alfonso Signorini, chiede a Francesco a chi riservasse l’ultimo saluto prima di sapere l’esito delle nomination. Il ragazzo sceglie Elisabetta Gregoraci, a cui riserva delle bellissime parole, lasciando da parte Zorzi. Oppini però fa notare all’amico che in prima battuta i suoi saluti erano rivolti a lui, ma Tommaso non vuole sentire ragioni. A tal proposito l’influencer dice: “Mi sento profondamente offeso, offesissimo. Più ci penso più sono offeso“.

Il confronto si prolunga, i due cercano ognuno a loro modo, di farsi capire e di sottolineare le proprie ragioni. Francesco, come ultima spiaggia prova ad abbracciare l’amico, che prontamente lo respinge. Un gesto che ferisce Oppini e che da spunto a un’altra conversazione.

Infatti il figlio della Parietti fa notare a Tommaso che in realtà gesti come abbracci e carezze partono sempre ed esclusivamente da lui, e che l’influencer non dà mai dimostrazione palese d’affetto. Decidono di andare a dormire rimanendo ognuno fermo sulle proprie posizioni. Ma l’indomani è Oppini a voler seppellire lascia di guerra e lo fa con una coccola speciale.

Prepara la colazione per Tommaso Zorzi direttamente servita a letto, in cambio il ragazzo regala lui per primo l’abbraccio che sigilla la pace. Un’amicizia speciale come da loro stessi definita che cresce di giorno in giorno. Qualcuno, all’interno della casa del GF Vip, aveva anche ipotizzato che ci fosse un sentimento un po’ più profondo di una semplice amicizia. Dichiarazioni presto smentite da entrambe le parti.