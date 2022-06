Ida Platano chiude un capitolo, quello di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, e ne apre un’ altro, quello dell’estate, piena di nuove consapevolezze. Se da una parte il programma è stato deludente dal punto di vista sentimentale, dato che la dama ha visto nascere e morire molti amori, l’estate inizia per lei con una presa di coscienza.

Tutto viene spiegato in una Instagram story con cui Ida si sfoga. Queste le parole della parrucchiera bresciana: ”L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità”.

Questo potrebbe essere il segno di un nuovo cambiamento per la protagonista del trono over. Le novità, di certo, riguardano anche il rapporto tra lei e l’opinionista Tina Cipollari, con la quale Ida ha avuto dei litigi durante il suo percorso. Infatti la Platano sembra aver rivalutato delle parole dette durante questi scontri, con l’opinionista del programma. Sembra aver deciso di dare finalmente più importanza a sé stessa.

“Nessuno può valere più di te stessa, ricordati queste parole fanne tesoro, nessun uomo vale più di te”. Queste parole dette da Tina durante delle litigate, seppure passate in un primo momento inosservate, in seguito sono tornate alle mente della giovane donna.

Ora Ida sembra pronta a buttarsi alle spalle la storia con Riccardo Guarnieri, suo grande amore, che in questa edizione appena conclusa era riuscito a rifarsi spazio nel cuore della protagonista del trono over.

Ma succede anche una cosa imprevedibile: Ida rimane colpita emotivamente dalla storia di una ragazza. La dama ammette di essersi alzata tardi dal letto, nonostante il suono della sveglia, e svela il motivo sui social.

“Sono rimasta ad ascoltare la storia di una ragazza stanotte, mi sono commossa tantissimo “. Ha poi aggiunto: “È la storia di questa ragazza lesbica che ne ha passate tante e quindi mi ha preso molto… Adesso vado a fare le mie cose e spero di riprendermi”.