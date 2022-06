Ida Platano riceve delle accuse da parte di un ex cavaliere in merito al suo comportamento: “è senza orgoglio con Riccardo”

La scelta di Ida Platano al centro dello studio di Uomini e Donne fa ancora discutere nonostante le settimane passate. Il ritorno di Riccardo Guarnieri ha infatti cambiato completamente la visione che la dama aveva del suo futuro e del suo percorso nel programma.

La dama del parterre femminile aveva infatti confessato il forte sentimento che ancora la lega al cavaliere nonché ex fidanzato. Parole fin da subito hanno diviso in due il web e che l’hanno portata a ricevere non poche critiche. Oltre agli utenti social e ai telespettatori, a scagliarsi contro Ida è stato anche un ex cavaliere del Trono Over.

Stiamo parlando di Fabio Antonucci che nel corso degli ultimi giorni ha voluto commentare il comportamento della dama da quando è tornato Riccardo. Gli ultimi mesi del programma si sono incentrati infatti sui due volti noti che, ancora una volta hanno riprovato a ricucire il loro rapporto ormai in pezzi.

La reazione di Ida Platano alle ultime parole di Riccardo, hanno suscitato alcune importanti dichiarazioni da parte di Fabio Antonucci. Quest’ultimo ha così rivelato il suo pensiero in merito alla reazione della dama bresciana fuori da Uomini e Donne.

Ida Platano accusata da un ex cavaliere: “è senza orgoglio”

Le ultime settimane del programma hanno mostrato come Ida avesse intenzione di riallacciare i rapporti con Riccardo. La dama infatti, in più occasioni aveva confessato il suo grande interesse nel voler ricostruire la loro storia d’amore a distanza di due anni dalla grande frattura.

Il cavaliere Fabio Antonucci che ha visto la dama tornare sui suoi passi, ha rilasciato alcune dichiarazioni da Opinionista Social, commentando il comportamento di Ida Platano. Secondo il suo punto di vista infatti, una parte delle volte sarebbero da attribuire alla stessa dama che, ha accettato i comportamenti ‘scorretti’ di Riccardo.

Quest’ultimo ha così affermato: “Senti il tuo uomo che dici tanto di essere tanto innamorata e dice mi piace tanto Gloria e dopo un ora ti dice che gli manca la canzone, che è innamorato ancora, non sa che sentimenti prova, perché lui parla ma alla fine dice sempre la stessa cosa, non dice che intenzione ha con lei… Sicuramente è sbagliato lui ma pure lei sentendo queste cose dovrebbe avere un po’ più di orgoglio”.

Fabio ha così concluso accusando Ida Platano di non aver amor proprio e di non pensare a sé stessa quando si parla di Riccardo Guarnieri.