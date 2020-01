Il piccolo Julen Tutti ricordano il piccolo Julen che ha perso la vita cadendo in un pozzo. A un anno dalla sua scomparsa, un accordo con il proprietario del pozzo annulla la sentenza e il processo. Ecco cosa sta succedendo

Il 13 gennaio dell’anno scorso, la Spagna e il mondo sono rimasti col fiato sospeso quando Julen Roselló, un bambino di 2 anni di Malaga cadde in un pozzo profondo 71 metri. Il difficoltoso lavoro di salvataggio è durato per 13 giorni, fino a quando finalmente una capsula è riuscita ad accedere al luogo in cui si trovava il corpo di Julen.

I peggiori presagi di un incidente che ha scioccato milioni di persone si sono verificati, Julen non è riuscito a sopravvivere dopo così tanti giorni nel pozzo. I suoi genitori devastati gli diedero l’ultimo addio. Avevano già perso il loro primo figlio a causa di una morte improvvisa e hanno dovuto affrontare di nuovo lo stesso dolore.

È stato dato inizio ad un processo per determinare le implicazioni per la morte del bambino. Ma questo lunedì è stato reso noto che non ci saranno processi per la morte di Julen, perché i genitori hanno stretto un accordo con David Serrano, il proprietario del pozzo. David Serrano è stato condannato ad un anno di prigione, ma non ci entrerà per mancanza di precedenti penali. Pagherà un risarcimento ai genitori di Julen.

Il procuratore ha dato la sua approvazione, aspetterebbe solo l’approvazione del giudice Elena Sancho. L’accordo stragiudiziale stabilito nasce in accordo con l’esigenza di José e Victoria, i genitori di Julen, che non volevano affrontare rivivere tutto il dolore sofferto dal 13 al 26 gennaio dell’anno scorso. Inoltre, vogliono evitare di essere soggetti all’esposizione dei media. Attualmente stanno aspettando un bambino che nascerà nelle prossime settimane.

Anche se hanno già rilasciato le loro deposizioni, il giudice li incontrerà oggi nel Tribunale penale numero 9 di Malaga con tutte le parti interessate. Dopo aver rilasciato la dichiarazione di conformità. Né la famiglia di Julen né l’unico imputato dovranno comparire di persona, i loro rappresentanti legali saranno quelli che appariranno nella sede giudiziaria.

Questa mattina, l’accusa privata e la difesa si sono incontrate per discutere i termini dell’accordo. L’accordo implicherebbe la sospensione della pena detentiva di un anno, poiché David Serrano non ha precedenti penali, sebbene sia condizionato al pagamento della responsabilità civile. Il giudice è responsabile di decidere se accettare l’accordo e di redigere la dichiarazione di conformità.

La difesa di Serrano, responsabile dell’ufficio legale Lawbird, ha sollevato la possibilità di raggiungere un accordo nell’ottobre dello scorso anno. L’avvocato Antonio Flores, direttore dello studio, ha dichiarato che l’imputato sarebbe disposto ad accettare la pena detentiva di un anno e ad accettare il pagamento di un indennizzo ai genitori. David Serrano ha accettato l’impegno a pagare l’importo di 180.000 euro, si prevede che paghi 25.000 euro e il resto paghi con pagamenti mensili di 50 euro fino a quando la loro situazione economica non migliora.

L’avvocato Antonia Barba, che assiste José Roselló e Victoria García, i genitori di Julen, ha risposto alla proposta affermando che l’accordo sulla richiesta di perdono ai genitori di Julen era condizionato. Pertanto, David Serrano deve riconoscere i suoi errori e chiedere perdono. C’è stata una distanza totale quando la difesa di Serrano ha presentato un rapporto in cui affermava che il bambino è morto a causa di un colpo ricevuto con uno strumento utilizzato nel lavoro di salvataggio.

L’accusa ha descritto l’azione di David Serrano come omicidio per condotta imprudente e l’accusa privata ha usato il termine “condotta di estrema imprudenza”.