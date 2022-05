Isola dei Famosi: la storia nata in Honduras tra Estefania Bernal e Roger Balduino ha avuto di sicuro vita breve. La naufraga è stata accusata dalla sua ormai ex fiamma di aver messo su un teatrino, una finta storia, tanto costruita che il naufrago de: Isola dei Famosi, avrebbe addirittura architettato anche i momenti dei baci perché avvenissero davanti alle telecamere.

Appena terminata la diretta di venerdì scorso, Estefania si è sfogata con i suoi compagni: “Ha preso in giro tutti. Poi ci sono le prove che è finto, nel confronto in puntata ha detto ‘questa parla ancora’. Io ho un nome, e menomale che era innamorato di me”.

“Ho fatto benissimo a lasciarlo. Mi ha accusato di aver creato una relazione finta. Zero, non è vero nulla. Io ho detto che lui aveva organizzato la cosa della sua ex e lui non riusciva a guardarmi negli occhi. Infatti guardava da altre parti. Blaterava cavolate senza senso. Per fortuna mi sono liberata” aveva detto.

Ma lo sfogo non termina qui. Infatti poco dopo, con Licia Nunez e Marco Cucolo aveva chiarito dei concetti che a lei avevano dato piuttosto fastidio, girando al mittente tutte le accuse.

“Ora devo dire la verità, tantissime cose che voi non sapete. Cose che non sapete e che lui ha detto a me in segreto. Come ad esempio che lui e Beatriz si sono visti pochi giorni prima dell’Isola”.

E ancora: “Davanti le telecamere diceva che non si vedevano da mesi, poi settimane e a me in privato ha parlato di giorni. Anzi, lui mi ha detto che sapeva già che la sua ex sarebbe arrivata nel programma”.

“Ragazzi lui ha portato la sua fidanzata qui! Ha organizzato in modo da creare il teatrino e così l’avrebbero chiamata. Lui mi ha messo in mezzo ad una relazione. Che poi io ce l’ho con lui e non con lei. Adesso però ho capito chi è Roger, ha preso in giro me e ferito la sua ex fidanzata”.