Marco Cucolo si confessa con Mercedesz Henger: “4 anni chiuso in casa”. Perché?

Sull’Isola dei Famosi tra una incomprensione e un’altra, i naufraghi trovano anche il tempo di aprirsi e parlare di qualche episodio avvenuto nel passato.

Come ha fatto Marco Cucolo che nelle ultime ore ha trovato il coraggio di confrontarsi e aprirsi con Mercedesz Henger sbarcata da poco sull’isola.

Marco è rimasto dispiaciuto della nomination ricevuta da Roger Balduino ed ha cercato di avere un confronto con lui.

Dopo il confronto il fidanzato di Lory Del Santo ci è rimasto male delle parole di Roger e si è sfogato con Mercedesz.

“Mi ha dato fastidio il motivo per cui tu hai votato me e il motivo per cui hai nominato Lory la settimana scorsa. Hai detto che non la conosci bene, ma siamo qui da 51 giorni, non è l’ultima arrivata. È una motivazione campata in aria. A me questa cosa ha dato fastidio. Noi siamo un gruppo, tu dovevi votare quelli dell’altro gruppo” – ha detto Marco.

E Roger ha risposto dicendo: “Io ti ho visto cambiato, parlavi pochissimo, ti sei allontanato. In base a quello che succede da oggi a venerdì, io trovo la motivazione della mia nomination. I gruppi qui ci sono solo per mangiare, poi ognuno fa i fatti suoi. Io non faccio parte di nessun gruppo. Non lo sapevi? Le persone vicine a me lo sapevano”.

Parole che hanno infastidito Marco Cucolo. Il giovane forse ritornando sulle parole di Roger che lo ha visto allontanato ha svelato di essere rimasto 4 anni chiuso in casa uscendo solo un paio di volte a settimana. Anche se non ha spiegato il motivo.

Queste parole hanno preoccupato i fan sui social. “4 anni chiuso in casa? Cosa è successo a Marco?” – ha chiesto un fan del programma.

“Cucolo sta parlando più in questi giorni che in tutta la sua intera permanenza” – ha fatto notare un altro.