Jessica Selassié è una delle concorrenti a cui è stato dedicato meno tempo nella casa del Grande Fratello VIP. La sorella maggiore delle Selassié è infatti messa in ombra anche dalle tante clip dedicate a Lulù e Manuel.

L’arrivo di Alessandro Basciano non ha certo fatto bene alla sorella maggiore che è scoppiata in lacrime quando si è resa conto che, ancora una volta, i riflettori si sono accesi su Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Il ragazzo in un primo momento aveva dimostrato anche interesse per la sorella maggiore, ma poi Sophie Codegoni le ha confessato che in realtà Alessandro intende provarci solo con lei. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di volersi far da parte per rispetto dell’amica e di Gianmaria Antinolfi, ma poi sembra non esser stato così e Jessica ha reagito:

Inutile che mi dici ‘mi faccio da parte se ti interessa, l’amicizia prima di tutto’, perché non è così. Perché a parole dici una cosa, ma a fatti fai altro. Direi che è palese, gli sguardi, la sauna, ti mettevi sempre lì mentre lui suonava. Come noi donne percepiamo se un uomo è interessa, lo stesso vale per i maschi e lui l’ha capito. Lo sai dal giorno 1 che Alessandro interessa. Se a me piace lui ti fermi adesso? No basta così.

Sophie Codegoni ha provato a discolparsi: “Tesoro tu non è che sei venuta qui per cercare soltanto l’amore. Poi calcola che hai me, che ti metterò sempre davanti a tutti. Ale non lo vedo per te, perché non ti renderebbe felice. Magari ti serve una persona profonda. Amore tu davvero per me sei una sorella, e lo sarai anche fuori. Ti dico tutto a te, non mi verrebbe mai, e ti giuro su mia madre, di mentirti o di dirti cavolate. Se tu mi dici che ti piace Alessandro mi fermo. Ok che sono incuriosita, ma sto evitando, sia per te, che per Gian e mille motivi.”

Jessica Selassié però non sembra averla prese bene ed è rimasta molto amareggiata dalla situazione e dal comportamento dell’amica: