Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha fatto conoscere tanti personaggi. Tra i tanti Vip, in questa edizione abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare anche Gianmaria Antinolfi. Il giovane è sempre parte attiva all’interno del GF Vip. Molto seguito dai fan è il suo rapporto con la modella Sophie Codegoni.

Fonte Studio GF Vip

I due inizialmente sono stati molto vicini, poi pian piano si sono allontanati. In più di un’occasione sono volate anche parole grosse e insulti tra loro. Negli ultimi giorni Gianmaria e la modella erano tornati ad essere molto intimi, per poi tornare a litigare di nuovo. Ma i guai per l’imprenditore non sono affatto finiti.

E’ notizia di oggi infatti che la sua automobile è andata distrutta. La vettura del ragazzo è stata pesantemente danneggiata da un malvivente ubriaco. L’uomo si è intrufolato nel garage del gieffino e ha prima scagliato una bottiglia contro l’auto in questione e non soddisfatto ha continuato a colpirla ripetutamente. Non è noto il motivo del gesto e soprattutto perché quella macchina in particolare.

Il mezzo ha riportato tanti danni. Il responsabile del gesto è stato individuato e arrestato dalle forze dell’ordine. L’uomo ha affermato che non c’è un particolare motivo del suo accanimento su quella vettura. Il malvivente ha detto che è stata la prima macchina che gli ha ispirato antipatia. Abbastanza plausibile che l’uomo non sapesse affatto il nome del proprietario della macchina.

Al momento Gianmaria Antinolfi non è ancora al corrente dell’accaduto. Non è dato sapere se Alfonso Signorini farà avere la notizia al diretto interessato. Non ci resta che attendere la prossima puntata per vedere se gli sarà comunicato qualcosa ed eventualmente la reazione del ragazzo alla brutta notizia.