Come ogni anno, anche stavolta a Uomini e Donne c’è stata la pecora nera. Joele Milan è stato cacciato dal programma perché sembra essersi messo d’accordo con una delle corteggiatrici, in particolare Ilaria Melis. I due si sono scambiati delle parole che non sono piaciute alla redazione durante un ballo.

Se lui ha negato tutto, lei ha sempre mantenuto il silenzio e ora, ad Isa e Chia, ha spiegato il motivo di tutto questo mistero. La giovane non pensa che le sue parole possano servire a smentire la situazione.

Quel che è certo è che si sono conosciuti nel programma e non c’era nulla di premeditato. Ora la giovane ha anche parlato di questa conoscenza che sembra andare oltre il programma televisivo.

Siamo due ragazzi che si piacciono, dentro o fuori da un contesto televisivo è uguale, continuiamo a conoscerci, a piacerci, a conoscerci soprattutto, perché all’interno di quel programma, al di fuori delle cose che ci permetteva la redazione non è successo nulla, c’è stato il nulla tra me e Joele al di fuori di quello che ci permetteva la redazione.

Ma come andranno le cose non lo sanno neanche loro. Per ora è troppo prematuro parlare di futuro, ma per il momento stanno bene e sono sereni: