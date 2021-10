Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Lucia Pavan che ha fatto rimanere tutto il web a bocca aperta. La prima tronista di Uomini e Donne si è sposata. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui socÈial attraverso il quale ha condiviso il giorno speciale con tutti i suoi fan. Scopriamo insieme i dettagli del matrimonio.

Vi ricordate di Lucia Pavan? La prima tronista del programma più popolare della televisione è convolata a nozze. All’interno dello studio di Maria De Filippi, la ragazza veniva corteggiata da Costantino Vitagliano. Ma che fine ha fatto ora? Dopo anni di relazione con il suo attuale compagno, sembra essere convolata a nozze.

Tutti conoscono Lucia Pavan per essere stata la prima tronista di Uomini e Donne. All’interno del programma condotto da Maria De Filippi, la ragazza era sul trono e Costantino Vitagliano non aveva occhi per nessuno se non per lei.

Alla fine della loro lunga frequentazione, la tronista scelse Costantino ma quest’ultimo si rifiutò ad avviare una relazione con lei al di fuori delle telecamere. Sul trono poi si sedette proprio il ragazzo diventando uno dei concorrenti più popolari di Uomini e Donne che ancora oggi ricordiamo.

Dopo tantissimi anni di relazione, adesso Lucia Pavan si è sposata con Sacha Avolio dal quale ha avuto una bambina nell’anno 2014. A parlare della loro storia d’amore è stata lei stessa durante un’intervista. Queste le sue parole:

Della nostra storia si è già parlato anche se le emozioni e le sensazioni non sono facili da descrivere a parole. Mi sono innamorata di Sacha a prima vista, ho capito subito che sarebbe stato l’uomo della mia vista. Ci amiamo da dieci anni e oggi è come fosse il giorno in cui guardandolo negli occhi mi è tremato il cuore.

Per curare al meglio ogni minimo dettaglio del suo matrimonio, Lucia Pavan ha ricorso ad una wedding planner, Frascisco Anna. Per quanto riguarda le fedi è stata la piccola Isabella a portarle ai suoi genitori. Ad oggi l’ex tronista è un’importante imprenditrice all’interno del comparto moda. La donna ha vissuto sia in Egitto e poi a Miami fino a quando tornando in Italia non ha incontrato l’amore della sua vita.