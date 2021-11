Alessia Costantino non era mai apparsa prima in tv, ma abbiamo conosciuto la fidanzata di Davide Silvestri proprio nel reality in cui è protagonista. La giovane è molto innamorato e ora ha rilasciato un’intervista per parlare del rapporto che ha il fidanzato con gli altri coinquilini.

la ragazza ha già fatto la prima sorpresa al giovane concorrente, ed è molto innamorata. A lei non infastidisce affatto ilc apporto che ha Davide con Alex Belli e soprattutto Soleil Sorge:

Se consiglierei al mio ragazzo di allontanarsi da Soleil e Alex Belli? Per me no, ti dico che secondo me non si deve staccare assolutamente dai suoi amici, dal trio. Secondo me quello è un gruppetto molto spensierato. Quindi direi che li vedo bene insieme.

Insomma, il trio piace molto ad Alessia e sembra che ama anche molto i teatrini e le cose che spesso inventano. Sono assolutamente i tre che intrattengono più la casa:

Poi fanno delle cose artistiche per me molto simpatiche. No, non parlo di chimica artistica come Alex e Soleil, ma delle performance artistiche molto divertenti. Davide è così anche nella vita quotidiana. Io sono innamorata di lui anche per questo. Deve continuare così. Lui se pensa qualcosa in maniera differente da Soleil o Alex lui le dice con fermezza e oggettività. Questo per dire che pensa sempre con la sua testa in ogni situazione. Lui non è uno che si lascia influenzare. Non avrebbe senso interrompere il loro rapporto.

Inoltre, la donna ha svelato che esiste davvero un video segreto che Davide Silvestri ha girato prima di entrare nella casa e ha puntualizzato: “Sì, esiste un filmato che non ha nessuno, nemmeno il Grande Fratello. Questa clip ce l’ho soltanto io qui in un posto. Io Non so cosa dice. Lui mi ha detto che se starà male dovrò farlo vedere a suo cugino Kekko direttamente. Però solo se le cose non andranno bene nel gioco. Giuro che non so cosa ci sia in questo filmato. Forse sarà un invito per andare a dargli supporto. Adesso però lo vedo in grinta e regge benissimo.”