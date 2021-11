Ogni anno il GF Vip, il noto reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha abituato a confronti duri con tanto di offese. L’ultimo in ordine di tempo riguarda Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Ma vediamo i fatti. La famosa cantante vittima di uno scherzo dell’influencer si molto risentita.

Fonte Studio GF Vip

Infatti l’artista ha apostrofato la ragazza per ben due volte “brutta tr***”. Ovviamente era palese l’intenzione della Ricciarelli di non offendere anzi il tono era decisamente scherzoso. Ma il pubblico dei social si è comunque risentito. Difatti secondo i fan a parti invertite sarebbe scoppiato un vero e proprio pandemonio. Soleil infatti è stata presa di mira dopo la querelle con Raffaella Fico per la frase slang “bye bye bitch”.

Un vero e proprio processo mediatico per un’espressione considerata molto meno pesante di quella pronunciata dalla Ricciarelli. Sembrerebbe che nessuno dell’organizzazione abbia dato peso a queste frasi dette all’indirizzo della ragazza. I fan dai social hanno fatto capire invece che sarebbe il caso che si prendessero dei provvedimenti o quantomeno che sia almeno valutato il fatto.

Si tratta ora di capire se l’attento Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip decideranno di prendere delle decisioni drastiche o far scivolare nel dimenticatoio la questione. La cosa che è evidente è il rapporto veramente ottimo tra le due donne. Infatti la cantante più volte ha elogiato Soleil Sorge, arrivando anche ad affermare che gli piacerebbe avere una nipote come lei.

Katia Ricciarelli ha affermato di essersi accorta di volergli bene e si è detta contenta di aver cambiato idea sull’influencer, di averla conosciuta meglio. Poi l’ha definita intelligente, perspicace e molto sveglia. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi ed eventuali provvedimenti su questo che sembra essere più un fraintendimento che altro.