Manila Nazzaro è tornata a parlare della querelle in corso tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Le due donne sembrano che non vogliono saperne di smettere di litigare, ma quanto c’è di vero dietro questi teatrini?

Dopo Francesca Cipriani, anche Manila Nazzaro ha espresso la sua opinione e l’ex Miss Italia non crede a una parola delle due ragazze. Anche per lei sarebbe tutto un teatrino.

Manila Nazzaro aggiunge che il pubblico l’ha capito e la gente che li guarda non è scema. Inoltre ha fatto un’altra osservazione sui momenti della giornata che condividono:

Sono cinque giorni che si abbracciano e vanno d’accordo e adesso litigano? Guarda caso sempre il giorno prima delle puntata scoppiano le litigate. Stiamo parlando della solita zolfa da un mese, basta, siamo stanchi. Io ho 44 anni e 23 di televisione, non mi faccio prendere in giro. Siamo qui dentro per portare quelle che siamo anche fuori. Dobbiamo essere vere. Abbiamo tante belle storie da raccontare e invece escono sempre queste liti identiche?!

La donna inoltre spiega che non vorrebbe mai vincere il reality basandolo solo su strategie. Inoltre, nella casa la donna vuole portare alto il nome della sua carriera:

Preferisco stare un mese in meno, ma essere vera. Non faccio fuffa come loro. Se volessi fare litigate finte le farei molto più interessanti di loro.Ma qui di cosa stiamo parlando? Di teatri organizzati da altri e videomessaggi già pianificati? Potrei fingere anche io e litigare, ma non lo faccio, perché ho una carriera. Le donne e le ragazze che mi seguono sanno che sono vera e da me vogliono questo. Quindi non mi abbasserò mai a queste scenette, che tanto poi portano a una popolarità che dura un giorno.