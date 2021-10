Continuano gli scontri tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni: le due donne sembrano contendersi un flirt piuttosto noto, quello con Gianmaria Antinolfi. Le due hanno finito per litigare anche in diretta tv nelle scorse puntate.

Proprio in quelle scorse puntate, tra una frecciatina velenosa e l’altra, le due hanno smascherato i segreti l’una dell’altra. Dietro ai loro segreti sembrerebbe esserci Fabrizio Corona che ha scritto i copioni alle due donne.

Ora, a confermare che le due non stavano esagerando è stata Francesca Cipriani. Sembra che la donna sapesse già da agosto che avrebbero litigato proprio per Gianmaria:

Si sta avverando quello che sapevo già ad agosto. Loro erano d’accordo per fare queste cose. Me l’avevano già detto, ero stata avvisata di tutto. A Sophie nei giorni scorsi le ho detto ‘tu reciti bene, stai facendo l’attrice’. Lei mi ha detto ‘no amore non sto recitando non è così’. Ma io lo vedo se uno recita e si capisce benissimo. Il punto è che io ho amici in comune con loro e sapevo già. Ho fatto delle cene in cui mi è stato detto che avrebbero creato questo.