Seppur iniziano le prime crisi, nella casa del Grande Fratello VIP sono nate anche le prime relazioni. In particolare si parla molto del feeling tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, la principessina.

La relazione tra i due non sembra convincere proprio tutti e ora hanno rotto il silenzio i genitori del ragazzo. La mamma di Manuel Bortuzzo si è accodata un po’ al pensiero del padre espresso qualche giorno fa e ha spiegato:

Lulù e Manuel? Per quanto riguarda il loro avvicinamento penso che sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza. L’importante è che Manuel sia sempre sereno e sono contenta che sia circondato da persone che gli vogliono bene.

Relazione a parte, sembra che il percorso del nuotatore stia già gonfiando di orgoglio la madre che ha colto appieno motivo per cui il figlio ha scelto di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Sono contenta che voglia usare la sua visibilità per rappresentare una categoria più fragile. Il suo obiettivo è ben chiaro e sono fiera che si metta in gioco mostrando la normalità nella disabilità. Come mamma avevo timore che potesse succedere qualche imprevisto, ma alla fine lui è lì per dimostrare che anche quelli fanno parte del gioco.