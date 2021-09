Il giovane infastidito dal forte attaccamento della ragazza, l'ha scostata via temendo per la sua camicia

Nella casa del Grande Fratello Vip sta tenendo banco la tenera storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie. I due hanno trovato fin da subito sintonia ed ora stanno praticamente sempre insieme tra coccole e baci. I fan dei due sono molto contenti di questa storia d’amore, anche se nelle ultime ore sta circolando su Twitter un video che sta facendo infuriare tutti.

Fonte: Mediaset

Nel frame si vede Manuel in giardino con Lulù. La princess abbraccia teneramente il suo fidanzato nella casa quando la reazione del giovane ha lasciato tutti spiazzati. Manuel che indossava una vistosa camicia colorata ad un certo punto ha scansato Lulù e l’ha gelata dicendo: “Ti prego questa camicia costa tantissimo”.

Fonte: Twitter

Una frase che non è per niente piaciuta ai fan della coppia. Manuel impaurito dal fatto che Lulù con il suo trucco potesse rovinargli il costoso capo d’abbigliamento l’ha scostata da se stesso. “Ti prego, lascialo Lulù. Tu brilli da sola” – hanno scritto diversi utenti. “Che brutto gesto…” – scrive invece un altro fan. Ma tra i tanto c’è anche chi difende il buon Manuel dicendo: “Non ne può più” – riferendosi all’attaccamento quasi morboso nei confronti del giovane degli ultimi giorni.

Nelle ultime ore in effetti Manuel sembra essersi un attimo raffreddato nei confronti di Lulù. Dopo giorni di passione ed effusioni, il giovane sta dimostrando di voler avere anche i suoi spazi nella casa, invece a quanto pare la giovane vivrebbe 24 ore su 24 accanto a lui.

Fonte: Twitter

Lo stesso Alfonso Signorini in confessionale nella scorsa puntata ha voluto rassicurare la giovane sul comportamento di Bortuzzo: “Lulù tu senti più il bisogno di stargli vicino e invece Manuel vive la storia in modo autentico ma con la voglia di mantenere i suoi spazi, ma questo non è un male” – ha detto il conduttore. Manuel è stato chiaro: “Mi serve tempo per ricalibrare tutto. Non voglio creare illusioni” – ha detto. Vedremo se la storia proseguirà.

